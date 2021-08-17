Отказалась готовить боевикам. Талибы жестоко расправились с женщиной в Афганистане

Талибы отрицают, что избили мать четверых детей и кинули гранату в ее дом, но соседи опровергают их слова и боятся отката в прошлое

Боевики "Талибана" подорвали дом местной жительницы / коллаж "Сегодня"

В Афганистане в небольшой деревне в северной провинции Фарьяб боевики движения "Талибан" жестоко расправились с матерью четырех детей, которая отказалась готовить для них еду. Женщину сначала избили, а затем кинули гранату в ее дом.

Реклама

Об инциденте, произошедшем 12 июля, рассказала дочь погибшей, передает CNN.

Дочь 45-летней Наджи, 25-летняя Манижа, сообщила, что боевики приходили к ее матери не впервые, до этого ей приходилось готовить на более десятка талибов в течениие трех дней, но в день гибели она отказала.

"Моя мама сказала им: "Я бедна, как я могу приготовить для вас?" - рассказывает девушка.

После этого талибы начали избивать женщину, она упала в обморок, а ее добивали автоматами.

Манижа просила боевиков прекратить, а они после избиения кинули гранату в соседнюю комнату и сбежали. Мать четверых детей скончалась от побоев.

Реклама

Талибы отрицают убийство женщины в провинции Фарьяб, но их слова опровергают свидетели и местные официальные лица, подтвердившие смерть 45-летней женщины и поджог ее дома.

Соседка погибшей рассказала, что многие женщины в их деревне – вдовы афганских солдат. Они зарабатывают на жизнь продажей молока, но талибы, по ее словам, "этого не допустят".

"У нас в доме нет мужчин, что нам делать? Мы хотим школ, клиник и свободы, как у других женщин, мужчин – других людей", – сказала собеседница.

Напомним, после того, как США начали выведение войск из Афганистана движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны. А на днях талибы вошли в Кабул, который покинул президент страны.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле.

Отметим, когда талибы захватили Кабул в 1996 году, они ввели строгие правила, основанные на законах шариата. Женщинам приходилось носить паранджу, им не разрешалось учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения. Телевидение, музыка и неисламские праздники также были под запретом.

Реклама

Напомним, сейас 120 украинцев пытаются покинуть Афганистан. Однако, эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия.