Ответ на захват самолета. Великобритания ввела санкции против Беларуси

Британия ввела новые санкции против Беларуси
Великобритания ввела санкции в отношении 99 физических и юридических лиц из из-за принудительной посадки пассажирского самолета в аэропорту Минска и задержания журналиста Романа Протасевича
Об этом заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб во время встречи с членами парламента страны, передает The Guardian.
Также Британия первой в Европе отказалась принимать рейсы "Белавиа" и обязала свои авиакомпании облетать Беларусь.
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"Я проинструктировал Управление гражданской авиации Великобритании потребовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси в целях безопасности пассажиров. Я также приостановил действие разрешения на деятельность белорусского перевозчика "Белавиа", – сказал он.
Ранее сообщалось, что страны ЕС готовы к остановке авиасообщения с Беларусью после инцидента с принудительной посадкой пассажирского самолета.
Все подробности в спецтеме Задержание Романа Протасевича в Минске