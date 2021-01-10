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"Отвратительный просто": сын Лукашенко рассказал, как отец лечился от коронавируса

10 января, 14:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он отказывался выполнять рекомендации врачей

Сын Александра Лукашенко Николай назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто".

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Об этом он заявил программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

Николай рассказал, что в июне 2020 года они с отцом переболели коронавирусом. Тот отказывался принимать любые формы лечения и выполнять предписания врачей.

"Он отказывается делать все, что необходимо делать, и чем больше ему говоришь, что необходимо это делать, приводишь фактов, конкретных примеров не из прекрасного далека, а из, можно сказать, соседней палаты, что будет, если не делать, и от этого только усиливается и усиливается его отторжение к методам лечения просто в геометрической прогрессии", – сказал сын Лукашенко.

В то же время сам Александр Лукашенко заявил летом, что "в этот раз лечился", поскольку ему необходимо было через пять дней выступать с посланием белорусскому народу и парламенту.

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"Отвратительный просто": сын Лукашенко рассказал, как отец лечился от коронавируса
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/ Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко считает, что Бог наказал человечество коронавирусом из-за "хамского" отношения к природе.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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коронавирус Александр Лукашенко Николай Лукашенко

Источник: РБК

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