Ожесточенные протесты в Кыргызстане: все подробности столкновений (фото, видео)

5 октября в столице страны начались протесты против результатов парламентских выборов

В Бишкеке, столице Кыргызстана, 5 октября начались протесты против результатов выборов, быстро превратившиеся в разгон митингующих и столкновения с силовиками.

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Население страны опротестовывает результаты парламентских выборов. Хотя подсчет голосов еще не окончен, но люди считают цифры неправдивыми. Они призывают к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. По мнению протестующих, Жээнбеков несет ответственность за "несправедливые" выборы. Также 12 партий подписали требование аннулировать итоги голосования, и даже президент признал, что имел место существенный подкуп избирателей.

События 6 октября:

00:20 Митингующие прорвались на территорию "Белого дома", но их оттесняют силовики. К разгону привлекли грузовую технику.

00:08 В больницы поступили более 100 раненых, протестующие сожгли полицейскую машину, разбили шесть скорых. Появились перебои с мобильной связью и интернетом.

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События 5 октября (по местному времени):

23:06 Президент заявил о готовности встретиться с лидерами партий. А лидирующая по подсчетам партия готова к переголосованию.

22:33Митингующие начали строить баррикаду на улице Киевской. Стало известно о митинге еще в одном городе Кыргызстана.

22:00 Стало известно о первых 16 пострадавших, которых доставили в больницы. Также сообщалось о двух пострадавших силовиках и нападении на милиционера. Силовики зачистили центр города.

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21:06 Один из организаторов митинга в Бишкеке, кандидат в депутаты от партии "Ата Мекен" Жанарбек Акаев получил ранение в ногу во время разгона.

20:56Милиция отогнала слезоточивым газом и водометами протестующих от "Белого дома". На центральную площадь стянули много силовиков.

20:24 Митингующие перекрыли проезжую часть проспекта Чуй и в первый раз попытались прорваться на территорию "Белого дома" (Офис президента Кыргызстана, который становился эпицентром "тюльпановой революции" в 2005 году и массовых беспорядков в 2010 году, когда в здании вспыхнул пожар).

19:30 Митинг на центральной площади Ала-Тоо начинался мирно – выступали артисты, люди зажигали фонарики на телефонах. Милиция призывала протестующих разойтись.

Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане

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