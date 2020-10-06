Ожесточенные протесты в Кыргызстане: все подробности столкновений (фото, видео)

В Бишкеке, столице Кыргызстана, 5 октября начались протесты против результатов выборов, быстро превратившиеся в разгон митингующих и столкновения с силовиками.
Население страны опротестовывает результаты парламентских выборов. Хотя подсчет голосов еще не окончен, но люди считают цифры неправдивыми. Они призывают к отставке президента Сооронбая Жээнбекова. По мнению протестующих, Жээнбеков несет ответственность за "несправедливые" выборы. Также 12 партий подписали требование аннулировать итоги голосования, и даже президент признал, что имел место существенный подкуп избирателей.
События 6 октября:
00:20 Митингующие прорвались на территорию "Белого дома", но их оттесняют силовики. К разгону привлекли грузовую технику.
00:08 В больницы поступили более 100 раненых, протестующие сожгли полицейскую машину, разбили шесть скорых. Появились перебои с мобильной связью и интернетом.
События 5 октября (по местному времени):
23:06 Президент заявил о готовности встретиться с лидерами партий. А лидирующая по подсчетам партия готова к переголосованию.
22:33Митингующие начали строить баррикаду на улице Киевской. Стало известно о митинге еще в одном городе Кыргызстана.
22:00 Стало известно о первых 16 пострадавших, которых доставили в больницы. Также сообщалось о двух пострадавших силовиках и нападении на милиционера. Силовики зачистили центр города.
21:06 Один из организаторов митинга в Бишкеке, кандидат в депутаты от партии "Ата Мекен" Жанарбек Акаев получил ранение в ногу во время разгона.
20:56Милиция отогнала слезоточивым газом и водометами протестующих от "Белого дома". На центральную площадь стянули много силовиков.
20:24 Митингующие перекрыли проезжую часть проспекта Чуй и в первый раз попытались прорваться на территорию "Белого дома" (Офис президента Кыргызстана, который становился эпицентром "тюльпановой революции" в 2005 году и массовых беспорядков в 2010 году, когда в здании вспыхнул пожар).
19:30 Митинг на центральной площади Ала-Тоо начинался мирно – выступали артисты, люди зажигали фонарики на телефонах. Милиция призывала протестующих разойтись.
Все подробности в спецтеме Революция в Кыргызстане
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