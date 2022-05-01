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Пацифизму не время, Германия даст Украине оружие – Шольц

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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1 мая, 22:31
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По мнению федерального канцлера, украинцам кажется циничным, когда им говорят защищаться от путинской агрессии без оружия
Олаф Шольц пообещал передать в Украину оружие. Фото: коллаж "Сегодня"
Олаф Шольц пообещал передать в Украину оружие. Фото: коллаж "Сегодня"

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц отверг позицию представителей оппозиции, которые требуют прекратить поставки оружия в Украину. По его словам, он уважает пацифизм, но в случае с Украиной ему "не время".

Об этом Шольц сообщил на своей странице в Twitter.

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"Гражданам Украины, наверное, кажется циничным, когда им говорят защищаться от путинской агрессии без оружия", – написал он.

Как пишет издание Rheinische Post, речь Шольца в Дюссельдорфе 1 мая сопровождалась криками "лжец" и "разжигатель войны". Одни протестующие были представителями движения антиваксеров Querdenker, а другие – противниками войны.

Олафу Шольцу принесли туфельки девочки, убитой оккупантами в Мариуполе

На фоне расширяющегося бойкота России мировыми производителями и усиления санкций против этой страны украинцы все настойчивее начали требовать от Германии отказаться от торговли с Москвой. Местное правительство делает это со скрипом. Поэтому 29 марта наши граждане, которые были вынуждены бежать из охваченных войной городов, прибыли к офису канцлера ФРГ и передали ему туфельки девочки Тани, которая недавно погибла в разбомбленном армией РФ Мариуполе.

Об этом сообщили участники блокады фур на польско-белоруской границе.

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"Передали. Теперь Olaf Scholz не сможет сказать, что не получил. Письмо и туфли в руках официальной представительницы ведомства федерального канцлера Германии", – написала одна из инициаторов акции Наталья Панченко.

Около 100 участников нашумевшей блокады на границе с Польшей утром 29 марта выехали в Берлин, чтобы лично завезти письмо з призывом уже сейчас прекратить торговлю с Россией и ввести полное эмбарго на поставку всех товаров в РФ из ЕС. Представителю Канцелярии Германии была передана новая пара обуви убитой шестилетней Тани из Мариуполя.

"Обувь неношеная, поскольку Таня не успела в ней походить. Мистер Шольц может также хладнокровно и цинично продать эту пару обуви, как продает России все товары, обеспечивая россиян условным комфортом", – отметила Панченко.

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Санкции от Германии

  • Немецкий канцлер продолжает отказываться от немедленного ввода эмбарго на российскую нефть и газ. Шольц уверен, что уже введенные странами Запада санкции нанесли серьезный удар по экономике России, а в будущем будет заметен весь масштаб.
  • Пока, как ни странно, но Берлин отказался выполнять ультиматум Путина об оплате за газ исключительно рублями. В стране уже разработали план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России.

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3
Вертолеты 155
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4
Танки 1026
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ББМ 2471
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Артиллерия 451
Артиллерия
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