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Падали с большой высоты: в Китае из-за аварии на карусели пострадали 16 человек (видео)

15 февраля, 03:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Атракцион временно закрыт

В Китае от аттракциона с цепной каруселью в деревне провинции Хунань во время движения отвалилась часть конструкции, в результате чего пострадали по меньшей мере 16 человек, трое из них тяжело ранены.

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Об этом сообщили местные власти, передает Xinhua.

Из-за аварии многие посетители упали с качелей с большой высоты. Момент аварии попал на видео, причем судя по всему, снимавший также пострадал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали оострадавших в больницу, троих – в тяжелом состоянии.

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Аттракцион сейчас временно закрыли, ведется расследование причин аварии.

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Напомним, в России люди на 8 минут оказались заложниками сломанной карусели, вися вниз головой на большой высоте.

Мы также сообщали, что в Казахстане начали досудебное расследование из-за травм, которые 14-летний мальчик получил на атракционе в Алматы, который "запустил его в небо".

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