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Пакистан запретил TikTok из-за "аморального" контента

10 октября, 04:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пакистан призвал изменить механизм TikTok

Пакистан заблокировал популярное китайское приложение TikTok из-за "неприличного" контента.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Пакистанском органе телекоммуникаций (PTA) заявили, что приложение заблокировано из-за невозможности отфильтровать "аморальный и неприличный" контент.

Решение обещают пересмотреть в том случае, если механизм TikTok незаконного содержания будет изменен.

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"Мы регулярно общаемся с PTA и продолжаем с ними сотрудничать. Мы надеемся согласовать решение, которое поможет нам в дальнейшем служить энергичной и креативной сообществу страны", – заявила представители компании.

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К слову, недавно мы писали о том, что во Франции дети-звезды YouTube получат такую же правовую защиту, как дети-актеры и модели.

Закон, получивший название "закон о YouTube для детей", также будет применяться к несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, которые появляются на других платформах, таких как TikTok, Instagram и Facebook.

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Пакистан приложение контент TikTok
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