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Палестина потребовала принятия резолюции ООН по Газе

17 мая, 19:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

По словам премьера, международному сообществу надлежит вмешаться в конфликт, чтобы "остановить израильскую агрессию", и разработать проект решения проблемы

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Палестина требует от ООН принять резолюцию, которая осуждает действия Израиля в секторе Газа.

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Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед Штайе, передает Al Arabiya.

"Мы требуем принятия резолюции ООН, признающей незаконными действия Израиля", – отметил он.

Глава правительства добавил, что палестинская сторона собирается "обратиться Генеральную Ассамблею ООН, поскольку ни одна страна не может наложить вето на ее резолюции".

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Штайе также отметил, что международному сообществу надлежит вмешаться в конфликт, чтобы "остановить израильскую агрессию", и разработать проект решения проблемы, основывающийся на нормах международного права.

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Напомним, ранее Министерство здравоохранения в Газе, подчиняющееся ХАМАС, заявило о гибели по меньшей мере 33 человек, в том числе 12 женщин и 8 детей из-за обстрелов со стороны Израиля.

Кроме того, накануне президент Турции Реджеп Эрдоган на фоне обострения военного конфликта на Ближнем востоке заявил, что мировое сообщество должно "преподать урок" Израилю из-за атак на Палестину. Какие могут быть последствия мести турецкого лидера – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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