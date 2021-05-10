Палестинские террористы обстреляли Израиль ракетами: видео

Арабы выдвинули Израилю ультиматум и угрожают "возмездием" в случае его невыполнения – одна женщина уже пострадала

Фото: REUTERS/Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили из Сектора Газа не менее семи ракет по израильской территории. Одна из них была перехвачена.

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Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

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Незадолго до этого группировка палестинский "Исламский джихад" выдвинула ультиматум с требованием вывода израильских сил безопасности с Храмовой горы в Иерусалиме и района Шейх Джаррах в восточной части города до 18.00 по местному времени. В противном случае они пригрозили "возмездием".

Вскоре в городах Иерусалим, Ашкелон, Сдерот и Бейт-Шемеш в центральной части страны сработали сирены воздушной тревоги. По этой причине израильский парламент был эвакуирован.

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Также под обстрел попал город Сдерот на юге – один из снарядов разорвался недалеко от населенного пункта. В результате была ранена одна женщина – взрыв произошел рядом с ее автомобилем.

По данным Армии обороны Израиля, среди выпущенных снарядов была противотанковая ракета. Ответственность за ракетные удары взяло на себя военное крыло группировки ХАМАС.

Из-за обострения ситуации приостановлены военные учения "Огненные колесницы". В район границы с сектором Газа направлены дополнительные боевые подразделения ЦАХАЛ, а ВВС Израиля нанесли воздушный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа. Сообщается о троих погибших со стороны противника.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности, чтобы обсудить эскалацию в Иерусалиме и Газе.

На фоне происходящего в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве изменили направление взлетов и посадок самолетов.

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Обострение произошло на фоне столкновений между палестинцами и израильскими полицейскими у мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Беспорядки продолжаются с 7 мая. На этом фоне было решено провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН.