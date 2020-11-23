Панацея за 3 евро. 7 ответов на вопросы об "оксфордской" вакцине от коронавируса

Доступность, эффективность и безопасность – все, что известно о высокоэффективном лекарстве от COVID-19

Оксфордский университет и фармкомпания AstraZeneca разработали новую вакцину от коронавируса, которая показала обнадеживающие результаты для борьбы с пандемией. Препарат назвали ChAdOx1 nCoV-19

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Промежуточные данные исследований демонстрируют усредненный показатель эффективности в 70%. Но в то же время, если снизить концентрацию и дозировку инъекции, эффективность лекарства повышается.

Издание The Guardian собрало ответы на все вопросы о новой вакцине-кандидате. А мы приводим перевод статьи.

Насколько она безопасна?

Клинические исследованиях лекарства проходили в Великобритании, Бразилии и ЮАР с апреля, в них приняли участие 24 тысячи добровольцев.

Никаких серьезных событий, связанных с безопасностью вакцины, ученые не выявили. На фоне приостановки испытаний после инфицирования одного добровольца в Великобритании эта информация обнадеживает.

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Детальные данные о легких побочных эффектах (боли в руке или усталости после укола) пока публиковались.

Защищает ли вакцина всех одинаково?

Согласно данным Оксфорда, у молодых и пожилых волонтеров наблюдалась "похожая" иммунная реакция на вакцину. Это важно, поскольку пожилое поколение входит в зону риска при заражении COVID – с возрастом иммунная система человека ослабевает.

Как она работает?

В основе препарата лежит модифицированный вирус, который вызывает простуду у шимпанзе – в него вживляют ген белкового "шипа", которыми усеяны клетки коронавируса.

В человеческом организме инфекция размножаться и вызывать болезни он не может, но иммунная система способна ее обнаруживать и вырабатывать антитела, которые "атакуют" настоящий коронавирус, если человек заболеет COVID-19.

Чем эта вакцина похожа и чем отличается от других?

Схема действия "оксфордской" разработки похожа на ту, по которой работают два других препарата, которые показали высокую эффективность – от Pfizer/BioNTech и Moderna.

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Они также основаны на технологии мРНК (матричной, или информационной РНК) вируса, которая "учит" клетки человеческого организма производить "шипы" коронавируса, что запускает иммунную систему. Вакцины типа мРНК быстрее разрабатываются и проще производятся.

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Однако, если вакцину от Pfizer необходимо хранить при температуре от -70 до -80 градусов, что затрудняет ее транспортировку, разработка от Moderna в течение месяца хранится 2-8 градусов.

В остальных вакцинах, которые разрабатываются, используется сам вирус в ослабленной или дезактивированной форме (как и в вакцинах от полиомиелита и кори).

Сколько она будет стоить?

Очень выгодное отличие "оксфордской" вакцины – цена. В AstraZeneca собираются продавать свою разработку по 3 евро (около 3,5 доллара) за дозу (для курса необходимо две дозы), что в разы дешевле, чем у Pfizer/BioNTech (20 долларов) и Moderna (25 долларов).

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Сколько доз будет всего и сколько их осталось?

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AstraZeneca подписала контракт на производства 2 млрд доз своей вакцины к лету следующего года. Из них до 400 млн доз забронировал Альянс инклюзивных вакцин, в который входят четыре европейские страны – Италия, Франция, Германия и Нидерланды. Еще 100 млн доз купит Великобритания.

Какие вопросы остаются?

Бессимптомные случаи COVID являются одним из главных факторов распространения пандемии. Поэтому самый важный вопрос, который касается всех вакцин – предотвращают ли они бессимптомное инфицирование и болезни, вызванные последствиями действия вируса.

Согласно оксфордским данным, новая вакцина несколько снижает долю бессимптомного инфицирования среди тех, кому сперва ввели половину, а затем полную дозу.

Но неизвестно, как долго эта или любая другая вакцина обеспечивает защиту от коронавируса. Для этого необходимы более длительные исследования.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина ведет переговоры о закупке вакцин от коронавируса, как только препараты будут зарегистрированы. В первом транше планируется получить 1,2 миллиона доз.

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