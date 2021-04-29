Пандемия COVID-19 ускоряется, но все не так плохо – ВОЗ

Коронавирус продолжает распространяться по миру, каждый день фиксируются новые случаи, а вирус мутирует – ВОЗ всерьез обеспокоена

Во Всемирной организации здравоохранения в последнее время фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса, однако выход из этой ситуации есть.

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Об этом заявил глава Панамериканского регионального отделения ВОЗ Карисса Этьен, передает Reuters.

"Пандемия COVID-19 ускоряется, поэтому равный доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры имеют решающее значение для того, чтобы переломить ситуацию", – сказал Этьен.

По его словам, в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем в 2020 году.

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"Это показывает, что мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер. Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", – заявил Этьен.

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Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус утверждал, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм, который может распространиться и в Украине.

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