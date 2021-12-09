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Папа Римский не считает внебрачные интимные отношения самым серьезным грехом

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 01:27
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Понтифик обратился к молодежи в Греции
Папа Римский отметил, что грехи телесные не являются самыми серьезными/Коллаж: Сегодня
Папа Римский отметил, что грехи телесные не являются самыми серьезными/Коллаж: Сегодня

Папа Римский Франциск заявил, что не считает внебрачные интимные отношения самым серьезным грехом.

Об этом сообщает Independent.

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Как выразился понтифик?

По словам Папы Римского Франциска, "грехи телесные не являются самыми серьезными". В то же время он отметил, что гордость и ненависть являются самыми тяжелыми из грехов.

Призыв Папы

Во время своего визита в Грецию Папа призвал молодых людей не обольщаться современными "сиренами" потребительства.

"Сегодня вас хотят очаровать соблазнительными сообщениями о фальшивых потребностях потребления, культе физического здоровья, развлечения любой ценой. Все это как фейерверки: они вспыхивают на мгновение, а затем превращаются в дым в воздухе", — сказал Папа Римский.

Папа Римский высказался о роли женщин в обществе

Папа Римский Франциск призвал уважать и оберегать женщин. Об этом он сказал, выступая с проповедью в городе Бахдида, который считается местным центром христианства.

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"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать", — сказал Франциск.

Он призвал уделять женщинам внимание и предоставлять возможности. Он вспомнил о роли Богоматери, которая всех "защищает сверху".

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