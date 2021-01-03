Українська
$ 28,27
34,74
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Папа Римский одобрил отставку неугодного Лукашенко главы белорусских католиков

3 января, 14:56

Ольга Литвин Ольга Литвин

Кондрусевича после "перевыборов" не впускают в Беларусь

Глава белорусских католиков, архиепископ Тадеуш Кондрусевич получил отставку от имени Папы Римского Франциска.

Реклама

Об этом сообщил сайт vaticannews.

"Архиепископ уходит на пенсию в связи с достижением предельного возраста – Тадеушу Кондрусевичу 3 января исполнилось 75 лет", – уточнил католический ресурс.

Руководство архиепархией пока перешло к епископу Казимиру Великосельцу.

Читайте также: Лукашенко дал понять, что с поста президента не уйдет: Кто боится – должен молиться

В тренде
В США назвали главную медицинскую новость 2020: не коронавирус
Реклама

Напомним, с конца лета белорусские власти не впускают в страну Тадеуша Кондрусевича.

Вскоре после президентских выборов в Беларуси архиепископ призвал силовиков и протестующих прекратить насилие, а Лукашенко и чиновников – начать "конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невиновных граждан".

31 августа пограничники не пропустили Тадеуша Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Позже МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу "для консультаций".

Напомним, в Беларуси более 100 человек встретили Новый год, находясь под административным арестом за участие в акциях протеста.

Видео: Telegram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ватикан католики Беларусь Папа Римский Франциск
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?
Меж двух огней торговой войны: Китай и США делят Украину. Кто выигрывает?Украина
WhatsApp исчезнет со смартфонов
WhatsApp исчезнет со смартфоновУкраина
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)
Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавируса
Вспышки по всему миру: в Китае заявили о множественном происхождении коронавирусаДругие страны
Парень сделал 32 операции, чтобы стать эльфом: как он выглядит сейчас (видео)
Парень сделал 32 операции, чтобы стать эльфом: как он выглядит сейчас (видео)Fun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять