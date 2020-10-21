Папа Римский впервые надел маску на публичном мероприятии

Ранее он носил маски только в автомобиле

В Ватикане Папа Римский впервые надел маску во время публичного мероприятия.

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Об этом сообщает "РБК-Украина".

Папа Римский был в белой маске во время службы в римской базилике Санта-Мария-ин-Арачели. Ранее он носил маски только в автомобиле, который возил его на еженедельные аудиенции в Ватикан.

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

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Папа Римский снял маску только читая свое обращение. Так же поступили и другие лидеры, в том числе с патриарх Варфоломей, духовный лидер православных христиан.

К слову, недавно Ватикан отклонил просьбу госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео об аудиенции у Папы Франциска, обвинив его в попытке втянуть католическую церковь в президентские выборы в США, осудив ее отношения с Китаем.

Также мы писали о том, что Папа Римский Франциск поддержал подростков нетрадиционной сексуальной ориентации. Папа Римский неоднократно поддерживал права членов ЛГБТ-общины, а в 2016 году призвал Римско-католическая церковь попросить у них прощения за прежнее отношение.

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