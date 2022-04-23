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Парламент Финляндии поддержал решение о вступлении в НАТО

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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23 апреля, 13:41
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Ранее власти Финляндии обсудили возможное членство "почти со всеми" 30 странами НАТО
Финляндия проголосовала на вступление в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"
Финляндия проголосовала на вступление в НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Финский парламент поддержал вступление в НАТО. Решение поддержал 121 депутат. Против было 12 депутатов.

Об этом сообщает Uutiset.

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Голосование парламента за НАТО

Дорога в НАТО

28 марта президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за предоставлением деталей относительно принципов и шагов для принятия новых членов. Власти Финляндии уже обсудили возможное членство "почти со всеми" 30 странами НАТО.

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По данным британской газеты The Times, уже летом этого года НАТО может расшириться до 32 членов за счет Финляндии и Швеции. Источники издания в Вашингтоне говорят, что "темой разговоров и нескольких сессий" на переговорах между министрами иностранных дел НАТО на прошлой неделе было членство в Альянсе Швеции и Финляндии. Ожидается, что Хельсинки подаст заявку на вступление уже в июне. Вскоре после этого свою заявку предоставит и Швеция.

Финляндия и Швеция отказываются от нейтралитета

Финляндия и Швеция, имеющие нейтральный статус, впервые создали объединенную бригаду для участия в учениях Альянса в арктической части Норвегии, известных как "Холодный ответ". Учения планировались давно, но вторжение России в Украину 24 февраля ускорило события.

"Мы были бы достаточно наивны, чтобы не признать, что существует угроза. Ситуация с безопасностью во всей Европе изменилась, и мы должны это признать, и мы должны адаптироваться", – прокомментировал обучение шведский офицер Стефан Нордстром.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

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