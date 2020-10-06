Парламент и "Белый дом" в Кыргызстане захвачены: протестующие публикуют селфи из кабинетов

В Бишкеке (Кыргызстан) участники протестов против результатов парламентских выборов захватили здание парламента.
Об этом сообщает Telegram-канал ЖЮ Breaking.
Отметим, протестующие забрались в кабинеты лидеров парламентских фракций.
На фото видно, как участники процесса фотографируют себя в креслах чиновников.
Позже стало известно, что протестующие захватили не только парламент, но и "Белый дом".
Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке начались масштабные акции протеста из-за несогласия с предварительными результатами парламентских выборов. Митинги почти сразу переросли в стычки с милицией.
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