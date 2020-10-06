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Парламент и "Белый дом" в Кыргызстане захвачены: протестующие публикуют селфи из кабинетов

6 октября, 08:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Протестующие забрались в кабинеты чиновников

В Бишкеке (Кыргызстан) участники протестов против результатов парламентских выборов захватили здание парламента.

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Об этом сообщает Telegram-канал ЖЮ Breaking.

Отметим, протестующие забрались в кабинеты лидеров парламентских фракций.

На фото видно, как участники процесса фотографируют себя в креслах чиновников.

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Позже стало известно, что протестующие захватили не только парламент, но и "Белый дом".

Напомним, в столице Кыргызстана Бишкеке начались масштабные акции протеста из-за несогласия с предварительными результатами парламентских выборов. Митинги почти сразу переросли в стычки с милицией.

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парламент Кыргызстан захвачены
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