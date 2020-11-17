Парламент Турции одобрил отправку военных в Азербайджан: отвечает нацинтересам

Рамки миссии, численность и сроки ее действия будут определять у Эрдогана

Генеральная ассамблея Великого национального собрания (парламента) Турции одобрила предложение президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

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Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Проект указа Эрдогана был представлен на утверждение законодательного органа в понедельник, 16 ноября.

В тексте документа обращается внимание на условия совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требования официального Баку по формированию совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня.

"Место совместного центра будет определено Азербайджаном. В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана, что отражено и в соответствующих резолюциях СБ ООН и ОБСЕ. Отправка военных в Азербайджан также соответствует национальным интересам Турции", – говорится в тексте документа.

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Рамки миссии, численность и сроки ее действия будут определяться администрацией президента Турции.

В соответствии со статьей 92-й Конституции Турции срок действия миссии определен одним годом.

Напомним, глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара намерена отправить своих миротворцев для наблюдения и контроля за выполнением мирного соглашения в Нагорном Карабахе. По его словам, Турция займет место в совместной с Россией миротворческой миссии.

А тем временем в МИД РФ заявили, что российско-турецкий центр по контролю за соблюдением прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха якобы не связан с миротворческой миссией.

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