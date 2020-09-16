Парламент Японии назначил нового премьера страны

В ближайшее время Есихидэ Суга должен объявить новый состав правительства.

Парламент Японии утвердил Есихидэ Сугу новым премьер-министром страны. На этом посту он сменил Синдзо Абэ, который с 2012 года возглавлял правительство страны.

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Как сообщает Kyodo News, кандидатуру 71-летнего лидера правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суги поддержали 314 депутатов из 462 в нижней палате парламента, которая в соответствии с Конституцией имеет решающее слово при избрании главы правительства.

Теперь он должен объявить новый состав правительства.

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Ранее сообщалось, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьера Японии из-за ухудшающегося состояния здоровья.

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В августе Синдзо Абэ установил рекорд по непрерывному пребыванию на посту главы правительства за всю историю Японии. Он занимал эту должность с декабря 2012 года.

В сентябре 2019 года Синдзо Абэ провел самые масштабные с 2012 года перестановки в правительстве страны.

Напомним, в октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с японским премьером Синдзо Абэ.

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