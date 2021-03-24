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Партия Нетаньяху победила на выборах в парламент Израиля

24 марта, 07:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Премьер уже поблагодарил граждан за поддержку

Партия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху "Ликуд" и ее союзники набирают необходимое количество мандатов для создания коалиции в парламенте. Об этом свидетельствуют данные экзитполов.

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Нетаньяху уже объявил о своей победе в Twitter и поблагодарил граждан за "огромную победу", которые прошли в стране накануне.

"Граждане Израиля – спасибо! Вы подарили нам огромную победу правых и "Ликуда" под моим руководством. "Ликуд" с огромным отрывом идет от следующей по величине партии", – написал Нетаньяху.

Согласно данным экзит-полов, "Ликуд" может получить около 33 мандатов. С ним в блоке идут еще три партии: "Шас", которая по прогнозам получит 8-9 мандатов, "Религиозный сионизм" и "Яадут а-тора" – по 6–7 мандатов. Также к ним может присоединиться партия "Ямина" – еще 7–8 мандатов.

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Чтобы сформировать правительство "Ликуд" и ее союзникам нужно в общей сложности набрать 61 депутатский мандат.

Напомним, между Украиной и Израилем с 1 января 2021 года действует зона свободной торговли. После подписания соответствующего договора Нетаньяху назвал ее "хорошей новостью для экономики Израиля.

Мы также сообщали, что премьр Нетаньяху первым привился от коронавируса 20 декабря начинается массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19, в субботу первую дозу препарата компаний Pfizer и Biontech ввели премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

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выборы Израиль Биньямин Нетаньяху
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