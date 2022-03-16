ПАСЕ официально признала Приднестровье зоной российской оккупации

Резолюция была принята 15 марта

Представители Молдовы не участвовали в составлении этой поправки. Коллаж "Сегодня"

ПАСЕ на заседании 15 марта признала Приднестровье зоной российской оккупации.

Об этом сообщает Eurointegration.

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Члены ПАСЕ поддержали резолюцию, а окончательное решение будет принято Комитетом Министров Совета Европы 17 марта. Сообщается, что ПАРЕ единогласно утвердила поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

Стоит отметить, что представители Молдовы не участвовали в составлении этой поправки, но они не высказались против на голосовании.

"РФ совершила акт военной агрессии против Республики Молдова и соответственно, оккупацию Приднестровского района", – такую формулировку предложили члены ПАСЕ.

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Напомним, Кремль решил втянуть в свои кровавые игры и Молдову, которая на фоне войны в Украине 3 марта подписала заявку о вступлении в Евросоюз. Приднестровский регион Молдовы, который неподконтролен официальному Кишиневу с 1990 года и контролируется Россией, потребовал от Молдовы признать его "независимость".

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