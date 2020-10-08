В Армении сменили руководство силового блока: кто потерял должность

На фоне продолжающейся войны за Нагорный Карабах в Армении произошли кадровые перестановки в силовом блоке. Своей должности лишился директор Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамян.
Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, сообщает пресс-служба главы Государства.
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И.о. главы армянской спецслужбы назначен Микаeла Амбарцумян, который до этого занимал должность заместителя директора СНБ.
Провести кадровые перестановки предложил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Напомним, Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом, если к этому готов и Азербайджан.
Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления.
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