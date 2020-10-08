Українська
$ 28,32
33,33
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Армении сменили руководство силового блока: кто потерял должность

8 октября, 13:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

Главу Службы национальной безопасности отправили в отставку

На фоне продолжающейся войны за Нагорный Карабах в Армении произошли кадровые перестановки в силовом блоке. Своей должности лишился директор Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамян.

Реклама

Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, сообщает пресс-служба главы Государства.

Читайте также: Азербайджан готов к переговорам: Алиев назвал главное условие

И.о. главы армянской спецслужбы назначен Микаeла Амбарцумян, который до этого занимал должность заместителя директора СНБ.

В тренде
Второй раз за неделю: в России снова поджег себя человек (видео)

Провести кадровые перестановки предложил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Реклама

Напомним, Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом, если к этому готов и Азербайджан.

Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Азербайджан Армения нагорный карабах Никол Пашинян
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о
Азербайджан обратился к Раде из-за слов Кивы о "войне Армении с Турцией"Политика
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответили
Армения заявила, что готова к российским миротворцам в Карабахе. В России ответилиДругие страны
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Как прошла седьмая ночь боев за Нагорный КарабахДругие страны
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности
Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробностиДругие страны
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жители
Новый обстрел Степанакерта: пострадали мирные жителиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять