В Армении сменили руководство силового блока: кто потерял должность

На фоне продолжающейся войны за Нагорный Карабах в Армении произошли кадровые перестановки в силовом блоке. Своей должности лишился директор Службы национальной безопасности (СНБ) Аргишти Кярамян.

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Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, сообщает пресс-служба главы Государства.

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И.о. главы армянской спецслужбы назначен Микаeла Амбарцумян, который до этого занимал должность заместителя директора СНБ.

Провести кадровые перестановки предложил премьер-министр страны Никол Пашинян.

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Напомним, Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом, если к этому готов и Азербайджан.

Более подробно о ситуации в регионе читайте в материале: Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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