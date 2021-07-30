Telegram не будет бороться с фейками о COVID-19. Дуров ответил, почему

Основатель Telegram уверен, что удаление постов с теориями заговора, лишь усиливает веру в такие теории

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуровраскритиковал крупные соцсети за удаление неофициальной информации о коронавирусе. По его мнению, борьба с фальшивыми новостями и дезинформацией могут в конечном итоге подорвать доверие людей к нейтральности социальных сетей.

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Об этом Дуров написал на своем канале в Telegram.

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Дуров говорит, что Telegram никогда не блокировал сообщения с теорией лабораторных утечек коронавируса, дав возможность пользователям самим разобраться в происходящем.

"Всего год назад идея о том, что вирус возник из Уханьской лаборатории, была отвергнута как теория заговора. Facebook, Twitter и другие социальные сети заблокировали сообщения с теорией лабораторных утечек. Однако сегодня эта теория становится основной научной версией о происхождении вируса", – написал Дуров.

Одновременно мессенджер работал с правительствами 19 стран, чтобы предоставить пользователям актуальную, принятую в научных кругах информацию о пандемии. По мнению Дурова, общество со временем может менять отношение к некоторым идеям, а значит имеет право получать информацию из разных источников.

"Мы не думали, что наша роль – решать за наших пользователей, во что они должны верить. За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда их контент удаляется модераторами", – резюмировал основатель Telegram.

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Дуров о цензуре в вопросе происхождения коронавируса

Напомним, что совсем недавно модераторы мессенджера Telegram заблокировали несколько каналов с личными данными участников протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в России. В этих Telegram-каналах в открытый доступ были выложены телефонные номера и адреса протестующих.

А во время захвата Капитолия на выборах в США Telegram удалил сотни постов с призывами к насилию в Соединенных Штатах.

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