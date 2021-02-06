В Дубае основатель Telegram Павел Дуров встретился с наследным принцом Хамданом ибн Мохаммедом Аль Мактумом.

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Об этом сообщает пресс-служба Dubai Media Office.

В ходе беседы представитель правящей династии и предприниматель обсудили развитие технологических стартапов. Дуров отметил, что Дубай стал центром для сферы технологий.

/ Фото: Dubai Media Office

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"Экосистема стартапов, развитая инфраструктура и благоприятное для бизнеса законодательство, которые предлагает Дубай, сделали его центром для талантов и предпринимателей, которые стремятся выйти на глобальный уровень", - сказал он.

/ Фото: Dubai Media Office

В тренде Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)

В свою очередь наследный принц Дубая заявил что "способность Дубая обеспечить производственную среду, ориентированную на рост для технологических стартапов, подтверждается тем фактом, что некоторые самые интересные и успешные цифровые компании мира, такие как Telegram, решили управлять своими предприятиями за пределами эмирата".

Реклама / Фото: Dubai Media Office

В сообщении также говорится, что на данном этапе в Telegram уже 570 млн пользователей, а сам мессенджер оценивается в более чем $20 млрд.

/ Фото: Dubai Media Office

Ранее Дуров заявлял, что приток новых пользователей в Telegram увеличивается с каждым днем – 25 миллионов юзеров за три дня оказалось не пределом. В их число вошли и мировые лидеры.

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