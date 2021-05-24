Переболевшим COVID-19 удаляют глаза – в Индии началась эпидемия редкого "черного грибка"

У людей образуются тромбы, возникает сильная боль в носу и горле, он поражает слизистую оболочку и даже может привести к слепоте и смерти

Индию поражает "черный грибок". Фото: коллаж "Сегодня"

В Индии заявили о росте эпидемии редкой болезни – "черного грибка". Смертность от нее составляет около 50%, а чуть ли не единственным способом лечения является удаление глаз.

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Об этом сообщает BBC.

Врачи рассказали, что люди, которые излечились от COVID-19, с большей вероятностью заболеют мукормикозом. Это происходит из-за того, что коронавирус лечится стероидами, которые подавляют иммунную систему.

Сейчас общее число заразившихся этой инфекцией в стране оценивается в 8848 человек. В государственной больнице "Махараджа Ешвантрао" пациенты заполнили большинство кроватей, оставив только 185 свободных из 1100 мест.

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По словам заведующего одного из отделений доктора Панди, более 80% больных нуждаются в немедленном хирургическом вмешательстве.

"Этот всплеск количества пациентов был однозначно неожиданным. Мы раньше видели один-два случая болезни годом ранее. Сейчас заражение черным грибком стало сложнее, чем COVID-19", — отметил он.

Что такое Мукормикоз?

Это очень редкая и опасная болезнь, которую вызывает мукорная плесень. Она встречается в почве, растениях, навозе, а также гниющих фруктах и овощах. Обычно грибок не опасен, но для людей с ослабленным иммунитетом, к примеру, больных диабетом, раком или ВИЧ/СПИД, он может представлять смертельную угрозу.

У людей образуются тромбы, возникает сильная боль в носу и горле, он поражает слизистую оболочку и даже может привести к слепоте и смерти. Часто единственный способ лечения таких пациентов — удаление пораженного органа.

Стоимость противогрибковой внутривенной инъекции составляет 3500 рупий (около 47,5 доллара) за дозу, а такие инъекции нужно вводить каждый день в течение восьми недель. Замены этому препарату нет.

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Как сообщалось ранее, Индия до октября не будет возобновлять экспорт вакцин против коронавируса, все произведенные препараты будут направляться для внутреннего использования.

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