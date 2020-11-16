Переболевший COVID-19 премьер Британии снова ушел на карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в апреле тяжело переболел коронавирусом, ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19.
Об этом сам Джонсон сообщил в Twitter.
Его контакт с инфицированным был установлен при помощи специального инструмента отслеживания Test and Trace.
"Сегодня я получил уведомление от NHS Test and Trace о том, что я должен самоизолироваться, поскольку я контактировал с кем-то, у кого положительный результат теста на COVID-19", – написал премьер.
Он добавил, что в этот раз у него нет симптомов коронавируса, но он соблюдает правила и будет из своей резиденции продолжать руководить правительственными мерами по реагированию на пандемию.
По информации британских СМИ, инфицированным COVID-19, из-за которого премьер вынужден уйти на самоизоляцию, является британский депутат Ли Джонсон.
Напомним, в Великобритании 10 ноября зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-2019 с мая. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 500 человек.
В конце октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране жестких карантинных ограничений, в добавление к уже существующим.
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