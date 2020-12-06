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На улицы Минска снова стягивают спецтехнику и военных (фото, видео)

6 декабря, 10:07

Ольга Литвин Ольга Литвин

Минские силовики с самого утра готовятся встретить протестующих белорусов

На 6 декабря объявлен "Марш воли" в Минске и других белорусских городах, силовики уже стягивают специальную технику.

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"Если с самого утра по дорогам Минска едут автозаки, броневики и водометы, значит, наступило воскресенье", — сообщает издание Onliner.

Колонна бронемашин проследовала по проспекту Независимости в Уручье, где ее приветствовала группа поддержки с красно-зелеными флагами. Также спецтехнику видели на Партизанском проспекте.

Характерные бусы и автобусы для перевозки личного состава милиции занимают свои позиции в различных районах города, отмечает издание.

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Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала американский Сенат в оперативном порядке одобрить законопроект, который расширяет полномочия президента США по введению санкций против Минска.

Кроме того, Канада поддерживает народ Беларуси и считает, что Александру Лукашенко не хватает легитимности, поэтому его нельзя считать президентом Беларуси.

Напомним, на днях в Беларуси начали использовать страшилки относительно жизни в Украине для запугивания населения. Так, на одном из белорусских каналов появился сюжет о жизни в Украине после Революции Достоинства в 2014 году:

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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