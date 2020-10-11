Перед визитом Дуды в Киев в Польше восстановили памятник воинам УПА

В Польше на горе Монастырь возле села Верхрата накануне визита президента Анджея Дуды в Киев восстановили памятник воинам Украинской повстанческой армии, о чем говорили на высшем уровне на протяжении долгого времени.
Об этом сообщил бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович в Facebook.
По его словам, вандалы разрушили памятник еще пять лет назад и это был один из 19 актов вандализма на украинских местах памяти на польской территории с 2014 по 2019 год.
"Этот памятник защищен межгосударственным соглашением Украины и Польши, то есть его должны были восстановить немедленно. Но этого не произошло, потому что нынешняя польская власть не готова была восстановить памятник погибшим украинским повстанцам", – отметил нардеп.
Он подчеркнул, что памятник появился на могиле только накануне нынешнего визита в Украину президента Дуды.
Экс-глава Института нацпамяти возмущен тем фактом, что вместо восстановления прежнего разрушенного памятника на могиле воинов УПА польская сторона поставила новый, не согласованный с Украиной.
"Восстановители" потеряли списки похороненных повстанцев, не удосужились воспроизвести надпись "Павшие за свободу Украины", – пишет Вятрович.
Напомним, еще 11 сентября в ходе телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды поднимался вопрос восстановления памятника воинам УПА на горе Монастырь. Тогда Дуда обещал, что вопрос будет решен до его визита в Украину.
Мы также сообщали, что в Польше на горе Монастырь вандалы разбили плиту на могиле воинов Украинской повстанческой армии, которые погибли в бою с советскими карателями.
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