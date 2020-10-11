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Перед визитом Дуды в Киев в Польше восстановили памятник воинам УПА

11 октября, 22:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новый памятник установили без согласования с Украиной

В Польше на горе Монастырь возле села Верхрата накануне визита президента Анджея Дуды в Киев восстановили памятник воинам Украинской повстанческой армии, о чем говорили на высшем уровне на протяжении долгого времени.

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Об этом сообщил бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович в Facebook.

По его словам, вандалы разрушили памятник еще пять лет назад и это был один из 19 актов вандализма на украинских местах памяти на польской территории с 2014 по 2019 год.

"Этот памятник защищен межгосударственным соглашением Украины и Польши, то есть его должны были восстановить немедленно. Но этого не произошло, потому что нынешняя польская власть не готова была восстановить памятник погибшим украинским повстанцам", – отметил нардеп.

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Он подчеркнул, что памятник появился на могиле только накануне нынешнего визита в Украину президента Дуды.

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Перед визитом Дуды в Киев в Польше восстановили памятник воинам УПА

Экс-глава Института нацпамяти возмущен тем фактом, что вместо восстановления прежнего разрушенного памятника на могиле воинов УПА польская сторона поставила новый, не согласованный с Украиной.

"Восстановители" потеряли списки похороненных повстанцев, не удосужились воспроизвести надпись "Павшие за свободу Украины", – пишет Вятрович.

Напомним, еще 11 сентября в ходе телефонных переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуды поднимался вопрос восстановления памятника воинам УПА на горе Монастырь. Тогда Дуда обещал, что вопрос будет решен до его визита в Украину.

Мы также сообщали, что в Польше на горе Монастырь вандалы разбили плиту на могиле воинов Украинской повстанческой армии, которые погибли в бою с советскими карателями.

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Польша памятник УПА Владимир Вятрович
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