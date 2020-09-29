Переговоров не будет: Армения и Азербайджан отказались от мира

Альхам Алиев и Никол Пашинян винят друг друга и не готовы отводить войска

Ни Баку, ни Ереван не готовы возвращаться к мирному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, где уже длится самый кровавый конфликт в истории современных Армении и Азербайджана.

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Об этом, выступая на российском пропагандитским телевидении, 29 сентября заявили лидеры этих государств.

В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что его страна лишь отвечает на агрессию и обвинил Армению в использовании карабахского конфликта, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

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"Переговоров с Арменией с учетом нынешней позиции ее руководства быть не может", – сказал Алиев.

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В свою очередь, армянский премьер-министр Никол Пашинян обвинил Турцию во вмешательстве в карабахский конфликт и призвал мир осудить агрессию Баку и Анкары, что, по его словам, поставило и Турции, заявив, что существование армянского народа находится под угрозой.

Пашинян назвал переговоры невозможными до тех пор, пока идут наземные военные действия.

Напомним, что многие страны мира, в том числе и Украина, уже призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров, а украинцев пока просят воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

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