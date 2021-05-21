Перемирие между Израилем и Палестиной вступило в силу

За несколько часов до начала режима прекращения огня израильские города возле Газы были обстреляны ракетами, один человек ранен

Перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС официально вступило в силу с 2:00 ночи пятницы, 21 мая. Пока все спокойно, но будет ли соблюдаться режим прекращения огня сказать сложно.

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За несколько часов, которые прошли с начала объявления перемирия в четверг вечером, израильские города возле Газы были обстреляны ракетами и минометами, в результате чего один человек ранен, передает The Times of Israel.

В то же время, по информации издания, крупные израильские города не обстреливались.

С начала нынешнего обострения конфликта в Израиле из-за ракетных обстрелов из сектора Газа погибли 12 человек, в том числе 5-летний мальчик и 16-летняя девочка, сотни получили ранения. За то же время погибли, согласно сообщениям палестинского Минздрава 227 палестинцев, в том числе 64 ребенка и 38 женщин.

Напомним, Кабинет министров Израиля в четверг вечером принял решение о прекращении огня в секторе Газа с двух часов ночи 21 мая. Представитель ХАМАС также подтвердил агентству введение "взаимного и одновременного" прекращения огня с Израилем в 02:00 пятницы.

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Ранее госсекретарь Энтони Блинкен во время разговора с главой МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что США ожидают деэскалации на пути к прекращению огня в районе сектора Газа.