Перемирие, миротворцы и возврат территорий: все условия мира в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения договорились о перемирии – стороны прекратят наступление на позиции друг друга в Нагорном Карабахе, а Россия разместит в регионе почти 2 тысячи миротворцев и 470 единиц техники.

Реклама

Об этом говорится в совместном заявлении премьера Армении, а также президентов РФ и Азербайджана, которое было опубликовано сегодня на сайте Кремля.

Читайте также: Одним абзацем. Как прошла ночь после договора о прекращении войны в Нагорном Карабахе

Стороны договорились об официальном прекращении огня с 10 ноября, а также что Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы будут возвращены Азербайджану. Второй по величине город Шуша останется под контролем Баку.

Миротворческий контингент России будет включать 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Их развернут на 5 лет (с возможностью продления) вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.

В тренде Hyperloop впервые испытали с людьми внутри: видео

Реклама

Параллельно с этим регион должны покинуть Вооруженные силы Армении. Связь армян с Карабахом будет осуществляться по 5-километровому Лачинскому коридору, который будет контролироваться и охраняться российскими военными.

Кроме того, под контролем ООН в Нагорный Карабах вернутся все беженцы, а Баку и Ереван обменяются военнопленными, заложниками и телами погибших.

Также должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе и построены новые дороги между Нахичеванской Автономной Республикой и западными районами Азербайджана.

Напомним, что решение армянского премьера Никола Пашиняна вывести войска из Карабаха вызвало гневную реакцию его соотечественников и привело к протестам в Ереване.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама