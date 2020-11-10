Перемирие, миротворцы и возврат территорий: все условия мира в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения договорились о перемирии – стороны прекратят наступление на позиции друг друга в Нагорном Карабахе, а Россия разместит в регионе почти 2 тысячи миротворцев и 470 единиц техники.
Об этом говорится в совместном заявлении премьера Армении, а также президентов РФ и Азербайджана, которое было опубликовано сегодня на сайте Кремля.
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Стороны договорились об официальном прекращении огня с 10 ноября, а также что Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы будут возвращены Азербайджану. Второй по величине город Шуша останется под контролем Баку.
Миротворческий контингент России будет включать 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Их развернут на 5 лет (с возможностью продления) вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.
Параллельно с этим регион должны покинуть Вооруженные силы Армении. Связь армян с Карабахом будет осуществляться по 5-километровому Лачинскому коридору, который будет контролироваться и охраняться российскими военными.
Кроме того, под контролем ООН в Нагорный Карабах вернутся все беженцы, а Баку и Ереван обменяются военнопленными, заложниками и телами погибших.
Также должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе и построены новые дороги между Нахичеванской Автономной Республикой и западными районами Азербайджана.
Напомним, что решение армянского премьера Никола Пашиняна вывести войска из Карабаха вызвало гневную реакцию его соотечественников и привело к протестам в Ереване.
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