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Перемирие осталось лишь на бумаге. Баку и Ереван заявили о новых обстрелах

12 октября, 09:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Боевые действия в регионе продолжаются

Объявленное в Нагорном Карабахе перемирие так и не наступило. Азербайджан и Армения сообщают о новых обстрелах.

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Как сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, ночью обстановка в зоне конфликта была относительно стабильной.

По ее словам, "враг сейчас интенсивно стреляет по южному фронту".

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В Минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что территория Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов находится под обстрелом вооруженных сил Армении.

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Напомним, 10 октября в результате 10-часовых переговоров по Нагорному Карабаху, которые состоялись в Москве, стороны договорились о прекращении огня.

Перемирие было объявлено с 12:00 10 октября 2020 года. Однако боевые действия так и не прекратились.

Более подробно о ситуации читайте в материале Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн).

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Азербайджан Армения нагорный карабах
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