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Перенесшему коронавирусу Борису Джонсону сделали прививку AstraZeneca: фото

19 марта, 21:14

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вакцинация британского премьера именно этим препаратом – важное имиджевое событие

Вслед за его французским коллегой Жаном Кастексом, который сегодня принял вакцину от коронавируса производства AstraZeneca, дозу препарата ввели и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

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Об этом он сообщил вечером 19 марта в своем Twitter.

"Я только что получил свою первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca", – написал премьер, выложив снимок из больничного кресла.

Джонсон выразил благодарность всем ученым, сотрудникам Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства и волонтерам, которые сделали вакцинацию в Британии возможной.

Он назвал получение прививки от COVID-19 "лучшим, что можно сделать, чтобы вернуться к жизни, по которой мы так сильно соскучились".

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"Давайте вакцинироваться", – призвал глава британского правительства.

Напомним, что в прошлом году Борис Джонсон переболел COVID-19 – коронавирусная болезнь протекала тяжело, политика даже пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Но не вакцинироваться он не мог.

Ранее в этом месяце вакцина от AstraZeneca попала в громкий скандал – после ряда летальных случаев среди иммунизированных лекарство заподозрили в провоцировании тромбоза, из-за чего ряд стран приостановил его применение.

Необходимо отметить, что для Великобритании это имело особое значение, поскольку AstraZeneca является общей шведско-британской компанией, а вакцину она создала совместно с Оксфордским университетом.

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Впрочем, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Всемирная организация здравоохранения не обнаружили такой связи и назвали вакцину от AstraZeneca "безопасной и эффективной". После чего ряд стран возобновили ее применение.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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