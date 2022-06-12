Переобулся? После скандала Киссинджер сделал неожиданное заявление по Украине

Политик изменил свое мнение о войне Российской Федерации с Украиной

Генри Киссинджер изменил свое мнение о войне РФ с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

Госсекретарь США в 1973-1977 годах Генри Киссинджер заявил, что Россия уже проиграла "стратегическую" войну против Украины. По его словам, это связано с неспособностью даже отдаленно достичь первоначальных целей вторжения. Таким образом политик изменил свое мнение о войне Российской Федерации с Украиной.

Об этом Киссинджер рассказал в интервью экс-генеральному директору Alphabet/Google Эрику Шмидту.

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По словам бывшего госсекретаря США, территории Украины, захваченные оккупантами после 24 февраля, не могут оставаться под их контролем и должны быть возвращены. Поэтому следует "заключать соглашение о прекращении огня и вести переговоры".

Кроме того, Киссинджер подчеркнул, что, если судить по истории, нынешнее соглашение России и Китая "без ограничений" не может продолжаться долго. Ключевым вопросом, стоящим перед США, являются отношения с КНР. Он отметил, что эти государства должны избегать сползания в состояние "перманентной конфронтации", в которой любое количество меньших конфликтов может перерасти в катастрофическую войну.

"Единственная альтернатива тому курсу, на который мы уже идем, – это привлечение Китая как участника общей международной системы. Как минимум, лидеры обеих стран должны регулярно встречаться и устанавливать готовые средства связи, чтобы избежать ошибочных суждений и просчетов, которые могут привести к войне", – сказал Киссинджер.

Напомним, ранее Генри Киссинджер намекнул на компромисс с Россией, который якобы должна предложить Украина ради прекращения войны и отчуждения Москвы – отдать часть территорий.

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Аваков обозвал Киссинджера старой перечницей

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера старой перечницей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аваков вспомнил, что Киссинджер 10 лет назад — в сентябре 2012 года — дал прогноз, что через 10 лет Израиля не станет.

"Готовьтесь к Ближнему Востоку без Израиля", — процитировала его газета The New York Post.

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Отрывок из газеты The New York Post

Однако Киссинджер ошибался.

"И вот спустя 10 лет 99-летний Киссинджер в Давосе вновь решил выгулять своих тараканов и высказался об Украине. Израиль сражается с врагами и исчезать не собирается. Украина делает то же самое! А Киссинджер — старая перечница", — написал Аваков.

Зеленский ответил Киссинджеру за российский Крым