Перепрыгнули через забор: в Минске в посольстве Швеции шестой день живет семья Кузнечиков

Жители Витебска Виталий (отец) и Владислав (сын) Кузнечики в пятницу, 11 сентября, прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища, а когда им не открыли, перепрыгнули туда через забор. Таким образом, семья уже шесть дней находится на территории дипломатического представительства в ожидании решения по их ситуации.
Мужчины рассказали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестоко задерживали сотрудники правоохранительных органов, им удалось избежать задержания, но после 6 сентября они скрывались, пишет TUT.by.
Фото: милиция распыляет газ в глаза Виталию Кузнечику / TUT.by
По информации Telegram-канала KYKY, отец и сын Кузнечики уже шестой день живут на территории посольства Швеции в Минске.
"Их кормят, поят – а вопрос о политическом убежище, которое запрашивают отец и сын, все еще висит в воздухе", – пишет издание.
Фото: Владислав Кузнечик
Сообщается, что ситуацию жителей Витебска изучает Европейский суд по правам человека – власти Швеции до 17:00 17 сентября должны ответить, что планируют с ними делать.
Напомним, после того как белорусская таможня решила проверить книгу "Гарри Поттер и Тайная комната" на призывы к свержению существующей власти в Республике Беларусь, в Сети появилось множество мемов в которых герои этой книги поддерживают протестующих.
В Беларуси больше месяца, с 9 августа, продолжаются массовые протесты и забастовки, начавшиеся после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Реальным победителем президентской гонки протестующие считают Светлану Тихановскую.
Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси
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