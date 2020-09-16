Перепрыгнули через забор: в Минске в посольстве Швеции шестой день живет семья Кузнечиков

Жители Витебска Виталий (отец) и Владислав (сын) Кузнечики в пятницу, 11 сентября, прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища, а когда им не открыли, перепрыгнули туда через забор. Таким образом, семья уже шесть дней находится на территории дипломатического представительства в ожидании решения по их ситуации.

Реклама

Мужчины рассказали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестоко задерживали сотрудники правоохранительных органов, им удалось избежать задержания, но после 6 сентября они скрывались, пишет TUT.by.

Фото: милиция распыляет газ в глаза Виталию Кузнечику / TUT.by

По информации Telegram-канала KYKY, отец и сын Кузнечики уже шестой день живут на территории посольства Швеции в Минске.



"Их кормят, поят – а вопрос о политическом убежище, которое запрашивают отец и сын, все еще висит в воздухе", – пишет издание.

В тренде Российский активист Тесак покончил с собой в тюрьме: какое послание он оставил

Реклама



Фото: Владислав Кузнечик

Сообщается, что ситуацию жителей Витебска изучает Европейский суд по правам человека – власти Швеции до 17:00 17 сентября должны ответить, что планируют с ними делать.

Напомним, после того как белорусская таможня решила проверить книгу "Гарри Поттер и Тайная комната" на призывы к свержению существующей власти в Республике Беларусь, в Сети появилось множество мемов в которых герои этой книги поддерживают протестующих.

В Беларуси больше месяца, с 9 августа, продолжаются массовые протесты и забастовки, начавшиеся после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Реальным победителем президентской гонки протестующие считают Светлану Тихановскую.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама