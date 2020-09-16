Українська
$ 28,06
33,34
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Перепрыгнули через забор: в Минске в посольстве Швеции шестой день живет семья Кузнечиков

16 сентября, 20:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Отец и сын просят политического убежища

Жители Витебска Виталий (отец) и Владислав (сын) Кузнечики в пятницу, 11 сентября, прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища, а когда им не открыли, перепрыгнули туда через забор. Таким образом, семья уже шесть дней находится на территории дипломатического представительства в ожидании решения по их ситуации.

Реклама

Мужчины рассказали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестоко задерживали сотрудники правоохранительных органов, им удалось избежать задержания, но после 6 сентября они скрывались, пишет TUT.by.

Фото: милиция распыляет газ в глаза Виталию Кузнечику / TUT.by

По информации Telegram-канала KYKY, отец и сын Кузнечики уже шестой день живут на территории посольства Швеции в Минске.

"Их кормят, поят – а вопрос о политическом убежище, которое запрашивают отец и сын, все еще висит в воздухе", – пишет издание.

В тренде
Российский активист Тесак покончил с собой в тюрьме: какое послание он оставил
Реклама


Фото: Владислав Кузнечик

Сообщается, что ситуацию жителей Витебска изучает Европейский суд по правам человека – власти Швеции до 17:00 17 сентября должны ответить, что планируют с ними делать.

Напомним, после того как белорусская таможня решила проверить книгу "Гарри Поттер и Тайная комната" на призывы к свержению существующей власти в Республике Беларусь, в Сети появилось множество мемов в которых герои этой книги поддерживают протестующих.

В Беларуси больше месяца, с 9 августа, продолжаются массовые протесты и забастовки, начавшиеся после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Реальным победителем президентской гонки протестующие считают Светлану Тихановскую.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Швеция протесты посольство Беларусь политическое убежище
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
В центре Минска возводят баррикады
В центре Минска возводят баррикадыДругие страны
Чем рискует Украина, если введет санкции против Беларуси
Чем рискует Украина, если введет санкции против БеларусиПолитика
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять