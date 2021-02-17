Переворот в Мьянме: лидеру страны выдвинули обвинение в стихийных бедствиях

В Мьянме пришедшие в результате переворота к власти военные предъявили новые обвинения арестованной ранее лидеру страны Аун Сан Су Чжи – она якобы нарушила закон о предотвращении стихийных бедствий.

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Об этом сообщает BBC.

В чем конкретно она обвиняется, не сообщается. Как отмечает агентство, ранее Сан Су Чжи обвиняли в нелегальной перевозке, хранении и использовании раций.

Тем временем бригадный генерал Зау Мин Тун заявил, что военные не собираются долго удерживать власть – они якобы планируют провести выборы и передать власть партии-победительнице. Когда это произойдет, генерал не уточнил.

При этом он утверждает, что Аун Сан Су Чжи победила на выборах в ноябре благодаря подтасовке результатов, но не представил никаких доказательств.

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По словам военных, арестованная лидер страны сейчас находится дома в безопасности.

Напомним, 1 февраля военные в Мьянме арестовали президента страны Вин Мьина и главу правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая была фактическим лидером страны.

После этого в Мьянме начались протесты, которые продолжаются до сих пор. В воскресенье появились сообщения, что силы безопасности открыли огонь для разгона демонстрантов в нескольких городах, а в населенные пункты ввели военную технику. Также сообщалось об отключении интернета.

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