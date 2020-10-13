Перу открыло Мачу-Пикчу для одинокого туриста

Перу открыло руины инков Мачу-Пикчу для японского туриста, который в течение семи месяцев ждал возможности посетить объект всемирного наследия.
Об этом сообщает ВВС.
Мужчина должен был посетить Мачу-Пикчу в марте, но он закрылся из-за коронавируса. После того, как турист подал специальный запрос, ему разрешили посетить город.
По словам министр культуры Алехандро Нейры, мужчина мечтал приехать в Мачу-Пикучу. Но в середине марта он застрял в городе Агуас-Кальентес, недалеко от Мачу-Пикчу, из-за ограничений, которые ввели из-за пандемии COVID-19.
Ожидается, что уже в следующем месяце главная достопримечательность Перу будет открыта для туристов.
Согласно последним данным, в Перу зафиксировано более 800 тысяч случаев коронавируса.
Ранее мы писали, что правительство Египта с 1 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года отменяет визовый сбор для туристов.
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