Люди в панике выбегали из домов. Перу всколыхнуло мощное землетрясение (видео)

Перу является одной из стран с самой высокой сейсмической активностью в мире

Обломки на улице после землетрясения. Фото: коллаж "Сегодня"

В северном Перу произошло землетрясение с предварительной магнитудой 7,5. Некоторые здания повреждены, а дороги оказались заблокированы обломками.

Об этом сообщает abcNEWS.

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Несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, оно произошло на такой глубине (112 километров), что обычно снижает вероятность повреждений и жертв.

Известно, что обрушилась часть церкви 16 века, три человека получили легкие ранения. А падающие камни заблокировали несколько автомагистралей в регионах Амазонки и Кахамарка.

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Толчки ощущались почти в 800 километрах от столицы Лимы, где некоторые люди в панике выбегали из своих домов.

Также частично была повреждена церковь в соседнем Эквадоре. Тремор ощущался также в некоторых частях Колумбии и Бразилии.

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