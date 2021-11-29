Люди в панике выбегали из домов. Перу всколыхнуло мощное землетрясение (видео)

В северном Перу произошло землетрясение с предварительной магнитудой 7,5. Некоторые здания повреждены, а дороги оказались заблокированы обломками.
Об этом сообщает abcNEWS.
Несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, оно произошло на такой глубине (112 километров), что обычно снижает вероятность повреждений и жертв.
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Известно, что обрушилась часть церкви 16 века, три человека получили легкие ранения. А падающие камни заблокировали несколько автомагистралей в регионах Амазонки и Кахамарка.
Толчки ощущались почти в 800 километрах от столицы Лимы, где некоторые люди в панике выбегали из своих домов.
Также частично была повреждена церковь в соседнем Эквадоре. Тремор ощущался также в некоторых частях Колумбии и Бразилии.
Землетрясения в мире
- В сентябре 2021 на юго-западе Китая произошло землетрясение интенсивностью 6 баллов. Два человека погибли, трое получили травмы. По данным Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.
- На юго-западе Мексики недалеко от пляжного курорта Акапулько произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. В результате погиб минимум один человек. Подземные толчки почувствовали даже жители Мехико, расположенном в 300 км от эпицентра землетрясения.
- А в августе на Гаити из-за землетрясения погибли более 300 человек. По данным Геологической службы США эпицентр землетрясения находился примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. А тремор ощущался в густонаселенной столице Порт-о-Пренс и в соседних странах.
- Также в апреле 2021 Индонезию накрыло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от индонезийского города Сиболга, где проживают около 80 тысяч жителей.