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Люди в панике выбегали из домов. Перу всколыхнуло мощное землетрясение (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 ноября, 10:15
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Перу является одной из стран с самой высокой сейсмической активностью в мире
Обломки на улице после землетрясения. Фото: коллаж "Сегодня"
Обломки на улице после землетрясения. Фото: коллаж "Сегодня"

В северном Перу произошло землетрясение с предварительной магнитудой 7,5. Некоторые здания повреждены, а дороги оказались заблокированы обломками.

Об этом сообщает abcNEWS.

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Несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, оно произошло на такой глубине (112 километров), что обычно снижает вероятность повреждений и жертв.

Известно, что обрушилась часть церкви 16 века, три человека получили легкие ранения. А падающие камни заблокировали несколько автомагистралей в регионах Амазонки и Кахамарка.

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Толчки ощущались почти в 800 километрах от столицы Лимы, где некоторые люди в панике выбегали из своих домов.

Также частично была повреждена церковь в соседнем Эквадоре. Тремор ощущался также в некоторых частях Колумбии и Бразилии.

Землетрясения в мире

  • В сентябре 2021 на юго-западе Китая произошло землетрясение интенсивностью 6 баллов. Два человека погибли, трое получили травмы. По данным Китайского центра сейсмологических сетей, эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.
  • На юго-западе Мексики недалеко от пляжного курорта Акапулько произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0. В результате погиб минимум один человек. Подземные толчки почувствовали даже жители Мехико, расположенном в 300 км от эпицентра землетрясения.
  • А в августе на Гаити из-за землетрясения погибли более 300 человек. По данным Геологической службы США эпицентр землетрясения находился примерно в 12 км от города Сен-Луи-дю-Суд. А тремор ощущался в густонаселенной столице Порт-о-Пренс и в соседних странах.
  • Также в апреле 2021 Индонезию накрыло мощное землетрясение. Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от индонезийского города Сиболга, где проживают около 80 тысяч жителей.

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