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Первая страна разрешила Pfizer для вакцинации подростков

6 мая, 02:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В ближайшие дни также ожидается решение Агентства США по лекарственным средствам о применении вакцины Pfizer для детей старше 12 лет

Канада разрешила использование вакцины против коронавируса Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет. Причем Канада стала первой страной, которая одобрила ее с этого возраста.

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Об этом заявили в среду в Минздраве страны, передает Le Figaro.

"Разрешение на использование первой вакцины в стране для профилактики COVID-19 у детей – важный шаг в борьбе Канады с пандемией. Мы первыми в мире разрешили вакцину Pfizer для детей 12-15 лет", – заявила главный советник Министерства здравоохранения Канады Суприя Шарма.

В Минздраве Канады утверждают, что, по результатам испытаний, после введения второй дозы эффективность вакцины Pfizer в защите от COVID-19 составила 100%, по сравнению с более 90% у взрослых.

В ближайшие дни также ожидается решение Агентства США по лекарственным средствам (FDA) о применении вакцины Pfizer для вакцинации подростков.

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Компании Pfizer Inc и BioNTech SE подали документы на одобрение их препарата для вакцинации детей в возрасте от 12 до 15 лет в конце апреля.

Напомним, Украина заключила контракт с фармацевтической компанией Pfizer о поставке до конца года еще 10 млн доз вакцины от коронавируса – таким образом, совокупное количество препарата превысит 20 млн доз.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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