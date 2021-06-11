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Первая страна в мире. Израиль полностью запретил торговлю мехом (видео)

11 июня 2021 12:21

Денис Беспалов Денис Беспалов

Государство Израиль наложило полный запрет на продажу меха, это первый такой прецедент в мире

В Израиле запретили натуральный мех. Коллаж "Сегодня"

В Израиле запретили натуральный мех. Коллаж "Сегодня"

Израиль запретил продавать натуральный мех. Это первая страна в мире, которая отказалась торговать шкурами животных.

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Многие европейские государства пытаются регулировать этот вопрос. Некоторые закрыли меховые фермы. Другие – запретили лишь отдельные виды. Но полностью на национальном уровне так и не отказались.

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Израиль сделает это уже в декабре.

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Напомним, согласно исследованиям Национальной академии аграрных наук Украины, пушные фермы продуцируют множество отходов, которые снижают плодородие почвы и загрязняют грунты вредными веществами.

В отходах производства из норок высоко содержание азота и фосфора. Если этих веществ в водоеме будет слишком много, вода начнет цвести, из-за чего происходит массовый мор рыбы.

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