Українська
$ 28,04
34,18
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

"Первоклассный скандал": политик требует от властей Боснии ответа по украинской иконе

22 декабря, 16:36

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Дипломатический имидж страны отразится на экономике и инвестициях, говорит Милан Радович

С момента возникновения скандала вокруг украденной в Украине иконы прошла неделя, а еще ни один из его участников не выступил с объяснениями того, что произошло на самом деле.

Реклама

Об этом заявил заместитель председателя Сербской демократической партии Боснии и Герцеговины Милан Радович, сообщает издание Klix.ba.

По словам Радовича, это дело, в которое в конечном итоге вмешался Интерпол, еще больше поставит под угрозу международную репутацию Боснии и Герцеговины.

"Если почти каждый день мировые СМИ негативно сообщают о процессах и политической ситуации в БиГ, как можно ожидать, что кто-то вложит сюда свой капитал", – отмечает Радович. По его мнению, возмутительно, что даже после скандала неизвестно, кто виноват.

"Вместо того, чтобы виновные в дипломатическом скандале объясняли общественности, как украденная икона была передана представителю другого государства, у нас сохранялось молчание властей в течение нескольких дней, пока международная общественность распинала нас", – говорит Радович.

В тренде
Байдену сделали прививку от коронавируса в прямом эфире (фото и видео)
Реклама

По его мнению, руководство президиума БиГ не знает, как дипломатический имидж страны влияет на экономику и инвестиции, "в противном случае они никогда бы не подготовили первоклассный дипломатический скандал, подобный тому, что мы получили в случае с украденной иконой".

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили, что древнюю икону в позолоченном окладе, вывезенную из оккупированного Луганска и подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернут властям Боснии и Герцеговины.

Также напомним, в Боснии и Герцеговине разгорается скандал вокруг 300-летней украинской иконы, похищенной в оккупированном боевиками и российскими военными Луганске, которую председатель Президиума Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс луганск скандал икона Босния и Герцеговина

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает "деоккупацией"Другие страны
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдауна
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 году
Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в Британии
Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писать
Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писатьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять