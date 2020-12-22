"Первоклассный скандал": политик требует от властей Боснии ответа по украинской иконе

Дипломатический имидж страны отразится на экономике и инвестициях, говорит Милан Радович

С момента возникновения скандала вокруг украденной в Украине иконы прошла неделя, а еще ни один из его участников не выступил с объяснениями того, что произошло на самом деле.

Реклама

Об этом заявил заместитель председателя Сербской демократической партии Боснии и Герцеговины Милан Радович, сообщает издание Klix.ba.

По словам Радовича, это дело, в которое в конечном итоге вмешался Интерпол, еще больше поставит под угрозу международную репутацию Боснии и Герцеговины.

"Если почти каждый день мировые СМИ негативно сообщают о процессах и политической ситуации в БиГ, как можно ожидать, что кто-то вложит сюда свой капитал", – отмечает Радович. По его мнению, возмутительно, что даже после скандала неизвестно, кто виноват.

"Вместо того, чтобы виновные в дипломатическом скандале объясняли общественности, как украденная икона была передана представителю другого государства, у нас сохранялось молчание властей в течение нескольких дней, пока международная общественность распинала нас", – говорит Радович.

Реклама

По его мнению, руководство президиума БиГ не знает, как дипломатический имидж страны влияет на экономику и инвестиции, "в противном случае они никогда бы не подготовили первоклассный дипломатический скандал, подобный тому, что мы получили в случае с украденной иконой".

Напомним, в Министерстве иностранных дел России заявили, что древнюю икону в позолоченном окладе, вывезенную из оккупированного Луганска и подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, вернут властям Боснии и Герцеговины.

Также напомним, в Боснии и Герцеговине разгорается скандал вокруг 300-летней украинской иконы, похищенной в оккупированном боевиками и российскими военными Луганске, которую председатель Президиума Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама