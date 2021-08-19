Первые казни талибов: ООН сообщает, что боевики ведут поиск тех, кто сотрудничал с США и НАТО

В СМИ попал документ ООН, свидетельствующий, что талибы уже начали поиск тех, кто сотрудничал с США и НАТО

В соцсетях сообщают, что талибы уже казнили начальника полиции одного региона / Коллаж "Сегодня"

У режима "Талибана", захватившего власть в Афганистане 15 августа, недолго просуществовала амнистия для военных и полицейских.

Реклама

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

В редакцию попал конфиденциальный документ ООН, где сказано, что боевики "Талибана" активизируют поиск людей, которые, по их данным, работали с силами США и НАТО. "Пособников западного режима" ищут в том числе и в толпах афганцев, которые пытаются пробраться на территорию аэропорта Кабула.

В документе ООН сказано, что у исламистов есть список людей, которых они хотят допросить и наказать. Они угрожают расправиться с семьями "пособников", если их самих не найдут или те не сдадутся самостоятельно.

Реклама

Уже зафиксированы первые расстрелы тех, кто работал на власти. В Сети появилось видео расстрела начальника полиции провинции Бадгис.

Первая жертва "амнистии" талибов

После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.

13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.

Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.

19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.

Сайт "Сегодня" писал, что движение "Талибан" опасно не только для граждан Афганистана, оно опасно для всего мира, поскольку практикует теракты.