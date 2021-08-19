Первые казни талибов: ООН сообщает, что боевики ведут поиск тех, кто сотрудничал с США и НАТО

У режима "Талибана", захватившего власть в Афганистане 15 августа, недолго просуществовала амнистия для военных и полицейских.
Об этом сообщает американская газета The New York Times.
В редакцию попал конфиденциальный документ ООН, где сказано, что боевики "Талибана" активизируют поиск людей, которые, по их данным, работали с силами США и НАТО. "Пособников западного режима" ищут в том числе и в толпах афганцев, которые пытаются пробраться на территорию аэропорта Кабула.
В документе ООН сказано, что у исламистов есть список людей, которых они хотят допросить и наказать. Они угрожают расправиться с семьями "пособников", если их самих не найдут или те не сдадутся самостоятельно.
Уже зафиксированы первые расстрелы тех, кто работал на власти. В Сети появилось видео расстрела начальника полиции провинции Бадгис.
- После того как весной США начали вывод войск из Афганистана, движение "Талибан" быстро и почти без сопротивления захватило столицы более 20 провинций страны.
- 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
- Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
- 19 августа люди продолжали попытки прорваться в аэропорт Кабула – единственное место в стране, которое не контролируют исламисты. Боевики открывали по людям огонь.
- Сайт "Сегодня" писал, что движение "Талибан" опасно не только для граждан Афганистана, оно опасно для всего мира, поскольку практикует теракты.