Первые случаи появились еще в 2019 году. В Китае заявили, что ковид просочился из США

Китайские ученые заявляют, что в США пытаются очернить их страну и таким образом скрыть свою вину

В мире рассматривают несколько версий происхождении коронавируса. / Фото: Pixabay

После того, как США показали доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане, в Китае заявили, что первые случаи заражения произошли в США еще раньше – в декабре 2019 года.

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Об этом пишет китайский таблоид The Global Times – англоязычная газета печатного органа Компартии КНР "Жэньминь жибао". СМИ ссылается на данные The Palm Beach Post.

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Что написали в материалах?

Американское СМИ пишет, что в мае власти Флориды якобы удалили данные о 171 пациенте. Речь шла о первых в регионе возможных пациентов с COVID-19. Авторы пишут, что первые симптомы у них появились еще 1 января, когда считалось, что болезнь распространяется лишь в Китае.

А в китайском The Global Times добавили, что в январе и декабре 2019-го во Флориде якобы выявили 26 зараженных коронавирусом, восемь из которых не путешествовали и не контактировали с другими больными.

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"Чтобы политизировать пандемию и очернить Китай, возможно, США скрыли истинную ситуацию с ранним распространением вируса в стране", - сказал вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю.

Отметим, Китай и США уже давно обвиняют друг друга в происхождении коронавируса. Однако недавно и в ВОЗ, которая расследует появление ковида, заявили, что пока рано исключать версию о распространении вируса после утечки из лаборатории в Китае. После этого Китай отказался продолжить расследование с ВОЗ, обвинив организацию в "политическом позерстве".

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