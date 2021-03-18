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Первые в мире. Гибралтар завершил вакцинацию

18 марта, 16:15

Виктория Барановская Виктория Барановская

Все взрослое население получило две дозы вакцины

Британская заморская территория Гибралтар первой в мире завершила вакцинацию от коронавируса.

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Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, сообщает The Telegraph.

Обе дозы вакцины получили около 26 тысяч жителей территории в возрасте от 18 лет. Препарат доставляли из Великобритании.

Отметим, что общая численность населения Гибралтара составляет 35 тысяч человек. Факторами быстрой вакцинации стали малое количество жителей, небольшая территория и беспрерывная поставка вакцины из Британии.

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Напомним, что среди лидеров вакцинации Израиль. В стране 5,1 миллиона человек получили первую дозу, а 4,4 миллиона – вторую.

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Ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки, 17 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 9832 человека. Всего с начала кампании привито 81 755 человек.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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вакцинация вакцина Гибралтар коронавирус COVID-19
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