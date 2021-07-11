Первый миллиардер на орбите. Ричард Брэнсон летит в космос (видео)

После запуска с Космопорта Америка в штате Нью-Мексико шестеро членов экипажа достигнут линии Кармана и смогут ощутить невесомость

Суборбитальный корабль Unity с Ричардом Брэнсоном на борту готовится к запуску. Фото: коллаж "Сегодня"

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон собирается совершить 11 июля свой первый полет в космос, став первым миллиардером на орбите Земли, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса, полет которого запланирован на 20 июля.

Его компания Virgin Galactic, которая выступает организатором полета, будет вести трансляцию запуска.

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1,5-часовый полет начнется в 16:00 по украинскому времени с Космопорта Америка, расположенного в пустыне в штате Нью-Мексико.

Вместе с Бренсоном на орбиту Земли отправятся пять других членов экипажа – два профессиональных пилота и трое топ-менеджеров Virgin Galactic. После этого компания планирует открыть эру космического туризма – 250 тыс. долларов депозита за билеты внесли уже порядка 600 человек.

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После запуска самолеты-носители SpaceShipTwo и WhiteKnightTwo доставят суборбитальный корабль Unity на высоту в 15 км, после чего отделятся и аппарат продолжит полет самостоятельно. Через 90 секунд полета на скорости 4 тыс. км/час экипаж Unity окажется высоте в 90 км, где проходит линия Кармана – здесь начинает ощущаться невесомость и можно наблюдать округлость земли. После этого начнется приземление.

Напомним, что Джефф Безос объявил о своих планах покорить космос раньше Брэнсона, однако отправится туда позже. Уже известны четыре из шести членов экипажа его корабля New Shepard.