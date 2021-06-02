Пешка Запада и пушечное мясо. Додон в борьбе за власть оскорбил Украину

Бывший президент пугает молдован тоталитаризмом и внешнеполитическими проблемами в случае победы партии Майи Санду на парламентских выборах

Бывший президент Молдовы Игорь Додон, агитируя голосовать за свою Партию социалистов, оскорбительно высказался об Украине, назвав ее "пешкой Запада" в борьбе с Россией.

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Об этом сообщает NewsMaker.

Выступая на местном телеканале, Додон призвал молдован не голосовать за партии Майи Санду "Действие и солидарность" и другие проевропейские силы – платформу DA и "Нашу партию".

"Правые, получив парламент и правительство, превратят Молдову в пешку Запада против России, и внутри страны будет полная дестабилизация. У нас будут социальные и экономические проблемы, начнется национализм, проблемы с регионами — вот в чем опасность прихода к власти правых. Молдова станет пушечным мясом, которое не жалко использовать против России, как Украина", – сказал экс-президент.

Кроме того, Игорь Додон считает, что победа правых сил приведет к внешнеполитическим проблемам и установлению "тоталитарного режима".

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По его словам, только победа социалистов и коммунистов поможет решить сложную экономическую ситуацию в стране. Хотя именно эти силы отметились пророссийскими действиями, в частности вернули особый статус русскому языку и ограничили права президента.

Стоит отметить, что социологи прочат "Действию и солидарности" первое место на выборах и 33% голосов. За ней следуют Партия социалистов (19%) и "Наша партия" (6%).

Напомним, что в апреле Санду распустила парламент страны и поручила правительству организовать к 11 июля досрочные парламентские выборы.