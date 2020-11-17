Петарды, флаги, кони, люди: в Словакии прошли акции протеста против COVID-ограничений (фото)

Несмотря на объявленную в Словакии чрезвычайную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, в стране прокатилась волна протестов против COVID-ограничений, принятых правительством Игоря Матовича.

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Об этом во вторник, 17 ноября, сообщает местное интернет-издание Teraz.sk.

Во втором по численности населения городе на востоке страны – Кошице – протестующие собрались на улице Главной, даже несмотря на запрет на собрания. Многие из собравшихся были без защитных масок, однако полиция не вмешивалась в выступления протестующих.

Антиправительственная акция протеста у Нижних ворот на улице Главна в Кошице / Фото: TASR

В Банска-Быстрице – шестом по величине городе страны, культурном и экономическом центре Центральной Словакии – протестующие выразили свое отношение к мерам премьера Матовича и его правительства по борьбе с пандемией нового коронавируса, которые оказывает негативное, по их мнению, влияние на общество в целом.

В столичной Братиславе футбольные фанаты, многие из которых были в состоянии алкогольного опьянения, в балаклавах выкрикивали лозунги в адрес премьера. Они держали плакаты с требованиями "Остановить диктаторское правительство" и "Соблюдайте закон, соблюдайте Конституцию".

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REUTERS/Radovan Stoklasa

Ультрас с национальными флагами прошли маршем от Центрального железнодорожного вокзала до площади Свободы и перед зданием правительства объединились с другими митингующими. Там они пытались прорваться через мобильные заграждения и забрасывали пеших и конных копов петардами.

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REUTERS/Radovan Stoklasa

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Затем протестующие переместились к президентскому дворцу, где уже также находились сотни других митингующих. Там пели гимн и скандировали "Матович – вирус" и "Свобода, воля". Особо активные противники правительства сравнивали премьера с Адольфом Гитлером, а правительство – с нацистами.

Кроме того, акции протеста против правительства и противоэпидемических мер прошли во вторник днем ​​в Прьевидзе и Жилине.

Напомним, больше недели назад Словакия ограничила въезд на свою территорию в связи с быстрым распространением COVID-19.

Ранее попасть в Словакию можно было только гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус.

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