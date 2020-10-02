Певица Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Скандально известная певица укрылась с мужем в блиндаже и не отвечает на звонки

В Нагорном Карабахе, где продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном, попала под обстрел скандально известная российская певица Юлия Чичерина.

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Об этом 2 октября сообщил Telegram-канал "WarGonzo".

По данным журналистов, во время атаки женщина вместе с мужем направлялась с армянской стороны в сторону "столицы" так называемой "Нагорно-Карабахской республики" Степанакерта.

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Сейчас они прячутся в блиндаже за 40 км от города и не отвечают на звонки.

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Ранее в этот день на страницах Чичериной в соцсетях появилось ее фото в бронежилете и каске:

В тренде Одним абзацем. Пятый день войны за Нагорный Карабах

Юлия Чичерина. Фото: t.me/julia_chicherina/

Предполагается, что она направлялась поддержать объявившую о независимости "республику" и выступить на концерте.

Напомним, что накануне в Нагорном Карабахе под обстрелы в азербайджанской стороны попал ряд иностранных журналистов. Один из них находился в тяжелом состоянии, но врачи сумели спасти его жизнь.

Как уже сообщалось, в новом витке эскалации Украина заняла позицию Азербайджана, поддержав территориальную целостность страны. Тем временем украинцев просят воздержаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Некогда популярная российская певица Юлия Чичерина сейчас более известна своей поддержкой боевиков на Донбассе – она неоднократно посещали оккупированные территории и выступала с концертами. Также она "знаменита" своими нелепыми голословными обвинениями в адрес Украины из-за войны на востоке страны.

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В 2015 СБУ объявила ее в розыск.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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