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Pfizer, Moderna и AstraZeneca: когда ВОЗ одобрит вакцины от коронавируса

11 декабря, 19:35

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

ВОЗ уже подготовила критерии для оценки лекарства от COVID-19

Вакцины от коронавируса, которые были разработаны компаниями Moderna, AstraZeneca и альянсом Pfizer/BioNTech, могут одобрены Всемирной организацией здравоохранения уже в течение нескольких недель.

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Об этом, как сообщает ТАСС, 11 декабря заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

По ее словам, организация уже получила заявки от этих организаций и приступила к анализу предоставленных документов.

"ВОЗ подготовила критерии, по которым проводится оценка, и мы готовы получать заявки от заинтересованных производителей на одобрение вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях", – сказала Сваминатан.

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Напомним, что в США COVID-вакцину Pfizer уже одобрили – консультативный совет Управления по контролю качества продуктов и медикаментов пришел к заключению о безопасности и эффективности этого препарата.

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Также мы писали, что Украина уже подала первую часть заявки на вакцину от COVID-19, однако для этого необходимо было соответствовать определенным условиям механизма распределения вакцины между странами COVAX.

Но хватит ли вакцин на все желающие страны, смотрите в видеосюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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ВОЗ вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Moderna Pfizer AstraZeneca
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