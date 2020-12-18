Pfizer подает заявку на одобрение вакцины от COVID-19 в Японии – СМИ

Pfizer может стать первой сертифицированной вакциной от COVID-19 в Японии

В пятницу, 18 декабря, американская компания Pfizer подаст заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 для применения в Японии.

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Об этом сообщает Kyodo.

Ожидается, что если правительство одобрит вакцину Pfizer, она станет первой, которая будет сертифицирована в Японии.

Япония одобрила закон о бесплатной вакцинации от коронавируса в начале декабря. Начаться она может весной следующего года. Сейчас правительство занимается подготовкой медучреждений.

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К слову, по состоянию на утро, 18 декабря, в Японии зафиксировали более 188 тысяч случаев коронавируса. Побороть болезнь смогли 155 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2623 человека.

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В то же время власти Польши опасаются третьей волны эпидемии COVID-19 и планируют продлить действующие ограничения на период после Нового года.

А в Германии к концу лета 2021 года ожидают вакцинировать от коронавируса около 60% жителей страны.

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