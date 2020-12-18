Українська
$ 27,82
34,08
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Pfizer подает заявку на одобрение вакцины от COVID-19 в Японии – СМИ

18 декабря, 04:09

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Pfizer может стать первой сертифицированной вакциной от COVID-19 в Японии

В пятницу, 18 декабря, американская компания Pfizer подаст заявку на одобрение своей вакцины от COVID-19 для применения в Японии.

Реклама

Об этом сообщает Kyodo.

Ожидается, что если правительство одобрит вакцину Pfizer, она станет первой, которая будет сертифицирована в Японии.

Япония одобрила закон о бесплатной вакцинации от коронавируса в начале декабря. Начаться она может весной следующего года. Сейчас правительство занимается подготовкой медучреждений.

В тренде
Еще опаснее и агрессивнее. В Британии найден новый вид коронавируса

К слову, по состоянию на утро, 18 декабря, в Японии зафиксировали более 188 тысяч случаев коронавируса. Побороть болезнь смогли 155 тысяч человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 2623 человека.

Реклама

В то же время власти Польши опасаются третьей волны эпидемии COVID-19 и планируют продлить действующие ограничения на период после Нового года.

А в Германии к концу лета 2021 года ожидают вакцинировать от коронавируса около 60% жителей страны.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Япония вакцина коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемия
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследование
Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает
Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает "деоккупацией"Другие страны
"Клубничный язык": у детей нашли новый симптом коронавирусаДругие страны
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека
Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспорта
Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять