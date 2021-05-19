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"Пируют" собаки и вороны. В Индии на берег реки вымыло сотни тел

19 мая, 11:46

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Индии обычно сжигают мертвецов, но некоторые заворачивают тело в белую ткань и бросают в воду

Мужчина прощается со своим родственником, умершим от COVID-19, перед кремацией на берегу реки Ганг, фото: REUTERS/Danish Siddiqui

Мужчина прощается со своим родственником, умершим от COVID-19, перед кремацией на берегу реки Ганг, фото: REUTERS/Danish Siddiqui

В Индии сотни тел людей вымыло на берег реки Ганг. Жители северного штата Уттар-Прадеш опасаются, что это тела умерших от коронавируса.

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Об этом сообщает ВВС.

Из-за того, что количество жертв коронавируса достигло пика, людям негде хоронить своих родственников. Согласно официальной статистике, в Индии было зафиксировано более 279 млн смертей. Однако эксперты уверены, что на самом деле количество летальных случаев может быть в несколько раз выше.

Недавно в селе Чауса в Бихаре 71 труп вымыло на берег реки. Также десятки тел нашли на берегу в селе Гахмар, на них "пировали" дикие собаки и вороны.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

В Индии обычно сжигают мертвецов. Но те, кто не могут позволить себе кремацию, заворачивают тело в белую ткань и бросают в воду. Также некоторые в реку отправляют тела детей, незамужних девушек и умерших от инфекций или укусов змей.

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Напомним, катастрофическая ситуация с ковидом в Индии вызывает беспокойство всего мира. Один из штатов столкнулся с жуткой проблемой – семьи умерших от COVID-19 сбросили их тела в священный для индусов Ганг.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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